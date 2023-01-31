Ціни на газ у Європі стрімко падають: експерт назвав причини — Finance.ua

Ціни на газ у Європі стрімко падають: експерт назвав причини Сьогодні 21:39

Ціни на природний газ в Європі за останній тиждень впали майже на 20% до 56 євро за мегават-годину або 635 доларів за тисячу кубометрів. Безпосередніми поясненнями цього падіння стали прогнози теплішої погоди і перспективи відновлення роботи одного за найпотужніших СПГ-терміналів США — Freeport LNG.

Про це йдеться в тижневому огляді фінансових ринків від голови департаменту корпоративного аналізу групи ICU Олександра Мартиненка.

Водночас, зазначає експерт, ці події стали лише частиною великого тренду: з грудня ціни на природний газ впали більше ніж на 60% до найнижчого рівня за останні 16 місяців. І це стало можливим не тільки завдяки теплій зимі в регіоні, але й заходам ЄС з економії споживання, зниженню промислового виробництва і різкому росту імпорту скрапленого газу.

«Газова криза у Європі через війну рф проти України і Заходу сходить нанівець, і це стає одним з ключових чинників перегляду економічних прогнозів на більш оптимістичні», — повідомив Мартиненко.

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