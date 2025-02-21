Ціни на АЗС можуть впасти: яке пальне дешевшатиме — Finance.ua

Ціни на АЗС можуть впасти: яке пальне дешевшатиме Сьогодні 19:15

Ціни на АЗС можуть впасти: яке пальне дешевшатиме

У січні зростання цін на АЗС відбулося зокрема через нові акцизи. Так, акциз на скраплений газ зріс на 1,3 гривні за літр, на бензин — на 1,5 гривні, на дизель — на цілих 2 гривні. Однак це не єдині фактори, бо також значно подорожчала нафта.

«На початку січня ціна на нафту зросла майже на 10% - з 75 до 82 доларів за барель. Це, своєю чергою, потягнуло за собою підвищення цін на палива, які здорожчали приблизно на 2,5−3 гривні. Збільшення вартості пального в основному стало наслідком зростання акцизів, хоча, можливо, ціна дизельного пального підвищилася дещо більше. Зміни в ціні на нафту були менш помітні», — розповів у коментарі РБК-Україна директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.

За його словами, в лютому спостерігається певне охолодження на ринку нафти. Ціна нафти не повернулася до попереднього рівня, і зараз вона коливається в межах 76−78 доларів за барель марки Brent. Відповідно, ціни на пальне дещо знизились.

Експерт додає, що різниця між цінами поки що стабільна, але наразі спостерігається пік «мертвого сезону» — споживання пального мінімальне, а його запасів чимало. Через це є висока ймовірність того, що в найближчому майбутньому ціни можуть ще трохи знизитись.

Експерт уточнює, що зниження цін на заправках України може відбутися ще до початку цієї весни. При цьому він вказує, що наразі АЗС тримають високі ціни через те, що вони не зросли цілком на ту величину, яку диктувало зростання акцизу і зростання цін на нафту.

«Ціни на бензин та дизель мали б зрости на 4 гривні, а фактично підвищилися лише на 3 або навіть на 2,50. Це означає, що ціни не повністю відобразили прогнозоване підвищення. Причина — низький попит. Ніхто не хотів різко підвищувати ціни, тому що спостерігається відсутність попиту. Таким чином, вони намагалися утримати ціни на рівні, щоб не втратити ще більше продажів. В результаті, не досягли бажаного доходу», — пояснює він.

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