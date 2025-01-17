Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України у 2024 р. збільшився на 34,1% — Finance.ua

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України у 2024 р. збільшився на 34,1% Сьогодні 13:35 — Енергетика

Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України у 2024 р. збільшився на 34,1%

Ціновий індекс електричної енергії періоду базового навантаження BASE на ринку «на добу наперед» (РДН) України за 2024 рік становив 4 522,27 грн/МВт*год, збільшившись порівняно з 2023 р., на 34,1% (+1 148,75 грн/МВт*год), свідчать дані з аналітичного звіту АТ «Оператор ринку» за підсумками роботи спотового ринку електричної енергії минулого року.

Своєю чергою, середньозважена ціна купівлі-продажу електроенергії на РДН за минулий рік становила в Україні 4 878,06 грн/МВт*год. На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 2024 р. е/е була зафіксована на рівні 4 986,44 грн/МВт*год.

«Обсяги торгів на спотовому ринку е/е України у 2024 році становили 27,5 ТВт*год, що на 22,6% більше, ніж торгувалося на РДН і ВДР у 2023 р. І РДН, і ВДР здебільшого були профіцитними впродовж року: пропозиція на РДН перевищувала попит у 1,3 раза, на ВДР — удвічі», — повідомила компанія в четвер.

Вартість проданої на РДН е/е у 2024 р/р склала 146,861 млрд грн (з ПДВ), на ВДР — 14,286 млрд грн.

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