Цінні папери України подешевшали на 22% за місяць — Finance.ua
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Цінні папери України подешевшали на 22% за місяць

Вчора 06:56Фондовий ринок
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Цінні папери України подешевшали на 22% за місяцьЦінні папери України подешевшали на 22% за місяць
За період із 29 березня, коли котирування єврооблігацій України різко підскочили після українсько-російських переговорів у Стамбулі, вони знову впали в середньому на 22%. При цьому протягом останнього тижня, після того, як рф заявила про початок другої фази війни проти України, котирування українських єврооблігацій знизилися в середньому ще на 6,6%. Найменше подешевшали найкоротші папери з погашенням у вересні 2022 року: їх ціна за тиждень знизилася на 5,1%, до 57,8% номіналу.
Про це свідчать дані Bloomberg.
Прибутковість до погашення коротких паперів зросла до 219,4% проти 184,9% річних тижнем раніше. Ставки паперів з погашенням у 2023-2024 роках збільшилися за тиждень на 8,8-5,1 процентні пункти (п.п.), а довгострокові — на 2,9-1,6 п.п.
Зокрема, єврооблігації з погашенням у 2023 році котирувалися за ставкою 88,5% річних, у 2024 році — 64% річних, у 2025 році — 48,7%, у 2026 році — 40,6%.
Ставки по паперах із погашенням у 2027-2029 рр. зросли до 35,9-30,4%, а «найдовших» з погашенням у 2032-2033 рр. — до 26,7-26%.
Облігації в євро з погашенням у 2026 році котирувалися з прибутковістю 43,9%, у 2030 році — 24,2%, що на 3,3 п.п. та 1,5 п.п. відповідно нижче від показників тиждень тому.
За матеріалами: Судебно-юридична газета
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