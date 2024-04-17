Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року — Finance.ua

Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року 17.04.2024, 00:02 — Технології&Авто

Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року

16 квітня 2024 року ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC) опустилася до 10,02 ETH , досягнувши мінімуму з серпня 2021 року, коли актив можна було придбати за 9,5 ETH.

Нагадаємо, 1 травня 2022 року ціна NFT досягнула піка в 128 ETH, з того часу їхня вартість зменшилася на понад 90%.

Відзначимо, деякі NFT з колекції BAYC продовжують продаватися значно вище за мінімальну ціну. Наприклад, за останні 24 години NFT під номером 9728 купили за 38,25 ETH, що на той момент складало $120 812. Ще деякі активи продали за 26,9 ETH та 17,96 ETH.

За останні 90 днів деякі NFT продали за 504,29 ETH, 246,9 ETH та 275 ETH.

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