Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року — Finance.ua
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Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року

Технології&Авто
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Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року
Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року
16 квітня 2024 року ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC) опустилася до 10,02 ETH, досягнувши мінімуму з серпня 2021 року, коли актив можна було придбати за 9,5 ETH.
Нагадаємо, 1 травня 2022 року ціна NFT досягнула піка в 128 ETH, з того часу їхня вартість зменшилася на понад 90%.
Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року
Відзначимо, деякі NFT з колекції BAYC продовжують продаватися значно вище за мінімальну ціну. Наприклад, за останні 24 години NFT під номером 9728 купили за 38,25 ETH, що на той момент складало $120 812. Ще деякі активи продали за 26,9 ETH та 17,96 ETH.

Як заробити на NFT

Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року
За останні 90 днів деякі NFT продали за 504,29 ETH, 246,9 ETH та 275 ETH.
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