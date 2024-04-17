Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року — Finance.ua

Ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club досягла мінімуму з 2021 року
16 квітня 2024 року ціна NFT з колекції Bored Ape Yacht Club (BAYC) опустилася до 10,02 ETH, досягнувши мінімуму з серпня 2021 року, коли актив можна було придбати за 9,5 ETH.
Нагадаємо, 1 травня 2022 року ціна NFT досягнула піка в 128 ETH, з того часу їхня вартість зменшилася на понад 90%.
Відзначимо, деякі NFT з колекції BAYC продовжують продаватися значно вище за мінімальну ціну. Наприклад, за останні 24 години NFT під номером 9728 купили за 38,25 ETH, що на той момент складало $120 812. Ще деякі активи продали за 26,9 ETH та 17,96 ETH.
Як заробити на NFT
За останні 90 днів деякі NFT продали за 504,29 ETH, 246,9 ETH та 275 ETH.
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