Ціна $30 000 та запас ходу 600 км: презентовано найдешевший електрокросовер Kia (відео) — Finance.ua

Ціна $30 000 та запас ходу 600 км: презентовано найдешевший електрокросовер Kia (відео) 24.05.2024, 00:06 — Технології&Авто

Ціна $30 000 та запас ходу 600 км: презентовано найдешевший електрокросовер Kia (відео)

У Південній Кореї представили новий Kia EV3. Найменший і найдоступніший електрокросовер марки надійде у продаж із березня 2025 року за ціною трохи більше ніж 30 тис. доларів. Його подробиці розкрили на офіційному сайті автовиробника.

Електромобіль Kia EV3 практично не змінився порівняно з минулорічним перед серійним концепт-каром. До того ж, за тиждень до прем'єри в інтернет потрапили шпигунські фото авто, і представники Kia надсилали до ЗМІ листи з проханням прибрати їх (надійшов такий лист і до редакції Фокусу).

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Новий Kia EV3 вирізняється рубаним дизайном у дусі старших моделей EV5 і EV9. У нього тоненькі фари й розширені крила, а ручки задніх дверей сховані в стійках даху.

Розміри Kia EV3 2025:

довжина — 4300 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1560 мм;

колісна база — 2680 мм.

У салоні Kia EV3 на передній панелі встановили два 12,3-дюймових дисплеї, також є проекція даних на лобове скло. Передні сидіння розділені дворівневою консоллю.

Новий Kia EV3 2025 збудований на платформі E-GMP та має 400-вольтну архітектуру. Зі старту запропонують лише одну передньопривідну версію на 204 к. с. Вона здатна розігнатися до сотні за 7,5 с і розвинути 170 км/год. Пізніше очікується потужніший кросовер Kia EV3 GT.

На вибір будуть доступні батареї на 58,3 і 81,4 кВт∙год. У останньому випадку запас ходу становить 600 км. Зарядити електрокар на 80% можна буде за 31 хвилину, також буде доступна двонаправлена зарядка.

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