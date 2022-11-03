Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото) — Finance.ua

Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото) Вчора 01:30 — Технології&Авто

Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото), Фото: General Motors

Новий Chevrolet Onix надійшов у продаж. Компактний седан узбецької збірки коштує від 9900 до 14 800 доларів.

Про це повідомляє офіційний сайт UzAuto Motors.

Седан Chevrolet Onix — наступник добре відомих у нас моделей Lacetti та Cobalt. Цілком можливо, що він з’явиться на українському ринку, адже моделі UzAuto Motors представлені в нашій країні. Раніше вони продавали під брендом Ravon, а тепер стали Chevrolet.

Chevrolet Onix 2022 більш обтічний, ніж попередники. У нього широкі грати радіатора та довгасті фари.

Габарити Chevrolet Onix 2022:

довжина — 4474 мм;

ширина — 1730 мм;

висота — 1471 мм;

колісна база — 2600 мм.

У салоні переважають вигнуті поверхні, а прилади поміщені в окремі колодязі. У седана місткий 469-літровий багажник.

Фото: General Motors

Базова комплектація Chevrolet Onix включає кондиціонер, 2 подушки безпеки та ESP, а дорожчий варіант отримав парктронік, круїз-контроль, 8,0-дюймовий тачскрин та підігрів передніх крісел. У 2023 році додадуть топову версію з клімат-контролем, люком, підігрівом задніх сидінь та моніторингом «сліпих» зон.

Фото: General Motors

Седан Chevrolet Onix 2022 оснащують 1,2-літровими бензиновими двигунами — 90-сильним атмосферним та 132-сильним турбованим. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.

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