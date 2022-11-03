Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото) — Finance.ua
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Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)

Технології&Авто
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Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото)
Ціна $10 000 і великий багажник: стартував продаж наступника Chevrolet Lacetti (фото), Фото: General Motors
Новий Chevrolet Onix надійшов у продаж. Компактний седан узбецької збірки коштує від 9900 до 14 800 доларів.
Про це повідомляє офіційний сайт UzAuto Motors.
Седан Chevrolet Onix — наступник добре відомих у нас моделей Lacetti та Cobalt. Цілком можливо, що він з’явиться на українському ринку, адже моделі UzAuto Motors представлені в нашій країні. Раніше вони продавали під брендом Ravon, а тепер стали Chevrolet.
Chevrolet Onix 2022 більш обтічний, ніж попередники. У нього широкі грати радіатора та довгасті фари.
Габарити Chevrolet Onix 2022:
  • довжина — 4474 мм;
  • ширина — 1730 мм;
  • висота — 1471 мм;
  • колісна база — 2600 мм.
У салоні переважають вигнуті поверхні, а прилади поміщені в окремі колодязі. У седана місткий 469-літровий багажник.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Базова комплектація Chevrolet Onix включає кондиціонер, 2 подушки безпеки та ESP, а дорожчий варіант отримав парктронік, круїз-контроль, 8,0-дюймовий тачскрин та підігрів передніх крісел. У 2023 році додадуть топову версію з клімат-контролем, люком, підігрівом задніх сидінь та моніторингом «сліпих» зон.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Седан Chevrolet Onix 2022 оснащують 1,2-літровими бензиновими двигунами — 90-сильним атмосферним та 132-сильним турбованим. Можна вибрати 6-ступінчасту механічну або автоматичну КПП.
За матеріалами:
Фокус
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