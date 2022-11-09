Чинники, що стримують будівельну діяльність в Україні: дані Держстату — Finance.ua
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Чинники, що стримують будівельну діяльність в Україні: дані Держстату

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Через підвищення вартості будівельних робіт ціни на житло стрімко підуть угору. Водночас, галузь все ще стримує низка факторів, зокрема, фінансова нестабільність і низький попит.
Про це йдеться в аналізі Держстату з приводу очікування будівельних підприємств щодо перспектив розвитку їхньої ділової активності на IV квартал 2022 року.
Будівельна діяльність в Україні: чого очікувати у IV кварталі 2022 року
У IV кварталі поточного року індикатор ділової впевненості у будівництві дещо підвищився. Порівняно з ІІІ кварталом він зріс на 8,7%. Хоча цей показник досі має від’ємне значення, як інформує Держстат, він закріпився на позначці мінус 60,4%, якщо порівнювати з даними на початку 2022 року.
Також будівельники сподіваються повернутися до того ж рівня обсягу замовлень, що й у ІІІ кварталі. Водночас, порівнюючи рівень очікуваних замовлень із довоєнними часами, спостерігається просідання на 80%.
За матеріалами:
Телеканал 24
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