Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році — Finance.ua

Чи загрожує українцям дефіцит гречки у 2023 році Сьогодні 07:00 — Аграрний ринок

За даними Мінагрополітики, аграріям вдалося зібрати 156 тис. тонн гречки зі 115 тисяч га, тож буде можливість її експортувати до Євросоюзу та інших країн.

Про це розповів фермер Василь Зубрицький.

Для внутрішнього споживання потрібно приблизно 140-150 тис. тонн гречки. Тому відчутного дефіциту гречки не буде, а 2023 року, гадаю, ми навіть експортуватимемо її до ЄС, — каже фермер Василь Зубрицький.

Він зазначив, що раніше в Україні постійно скорочувалися площі під гречкою, росія купувала гречку в Казахстані і експортували її до нас.

Так було до минулого року, тож у нас гречку не вигідно було вирощувати — її ціна була нижчою за собівартість. Цього року площі трохи збільшили. На Заході України була гарна врожайність — 15-20 центнерів з га.

Наразі тонна гречки коштує близько 22 тис. гривень, тож рентабельність десь 10-15%. Це вже нормальна рентабельність, за якої можна працювати. Наступного року площі будуть більшими. Тим більше, що імпорт не заважає.

Поки що гречка коштує в середньому 76,37 грн. Минулого місяця середня ціна становила 80,78 грн за кілограм. Найдешевша пропозиція — у Ашана — 67,30 грн.

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