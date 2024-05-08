Чи стане проживання чоловіка не за місцем прописки перешкодою для оновлення даних в ТЦК — Finance.ua

Чи стане проживання чоловіка не за місцем прописки перешкодою для оновлення даних в ТЦК Сьогодні 16:14

Після внесення даних до єдиного реєстру за старим місцем реєстрації чоловік автоматично буде знятий з обліку.

Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенков в інтерв'ю Радіо НВ.

«Це абсолютно не є проблемою (проживання людини не за місцем прописки. — Ред.). Людина пише заяву, стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем вона автоматично буде знята з обліку», — пояснив Глущенков.

За його словами, якщо чоловік виключений з військового обліку, це зазначено у реєстрах та він має про це позначку у військовому квитку, то не потрібно приходити для оновлення даних до ТЦК та СП.

Довідка Finance.ua:

11 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. 16 квітня Президент підписав цей документ. У законі передбачено, що мобілізації підлягають громадяни віком від 25 до 60 років.

Новий закон про мобілізацію набере чинності з 18 травня. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають уточнити свої військово-облікові персональні дані.Оновити дані можна одним із трьох способів, пояснив член комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Перший — в ТЦК та СП.

Другий — зареєструвати електронний кабінет і через нього оновити дистанційно.

Третій — скористатися послугами ЦНАПів.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.