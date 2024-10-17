Чи можуть вручити повістку поштою, якщо людина не живе за місцем прописки — Finance.ua
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Чи можуть вручити повістку поштою, якщо людина не живе за місцем прописки

Особисті фінанси
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В Україні Укрпошта вже розіслала понад 20 тисяч повісток військовозобов’язаним. Однак є нюанси, коли така повістка може не прийти.
Про це розповіла адвокатка Тетяна Савченко у коментарі УНІАН.
Адвокатка пояснила: якщо військовозобов’язана особа не проживає за пропискою, вона повинна обов’язково повідомити про це в ТЦК. Крім того, якщо людина переїжджає в інший регіон, вона повинна знятися з обліку у своєму ТЦК та стати на облік вже в іншому, за місцем фактичного проживання.
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За її словами, у такому випадку, люди, які не живуть за пропискою, не можу отримати повістку на руки.
«Чи надсилають повістки поштою людям, які не живуть за пропискою? Ні, вони можуть не отримати повістку на руки, але все одно, згідно з унесеними змінами, документи вважатимуться отриманими з моменту їхнього повернення або відмови від отримання, або в тому разі, якщо особа за вказаною адресою не зареєстрована», — наголосила Савченко.
За матеріалами:
Novyny.live
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