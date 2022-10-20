Чи можуть мобілізувати безробітних українців: роз'яснення уряду — Finance.ua
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Чи можуть мобілізувати безробітних українців: роз'яснення уряду

Особисті фінанси
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Чи можуть мобілізувати безробітних українців: роз'яснення уряду
Чи можуть мобілізувати безробітних українців: роз'яснення уряду
В Україні подовжено загальну мобілізацію, через яку всі військовозобов’язані можуть бути призвані на службу. У зв’язку з цим, особи, які не мають офіційного працевлаштування, стоять на обліку в центрі зайнятості, а також не мають підстав для відстрочки від служби, можуть бути зняті з реєстрації в центрі і мобілізовані в армію.
Про це повідомляє газета Кабінету міністрів України «Урядовий Кур’єр».
Як зазначається, служба в армії це офіційна занятість, за яку особа отримує заробітну платню. Тому особа вважається застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування і сплачує податки.
Тож якщо офіційно безробітна людина отримала повістку, вона повинна надати її копію/витяг з наказу військового комісару про призов на військову службу до центру зайнятості. Однак, якщо призов був на навчальні збори, то реєстрація як безробітних та виплата допомоги по безробіттю не завершується.
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Згідно із Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», після надання безробітним, який зареєстрований у центрі зайнятості, мобілізаційних розпоряджень, повісток або розпоряджень військкомісарів, фахівець центру зайнятості знімає з обліку цього безробітного. Тож нарахування йому допоміжних виплат припиняється.
Вже після закінчення служби такі особи мають право знову зареєструатися як безробітні та отримувати державні виплати. Розмір цієї допомоги буде розраховуватися на основі заробітної плати, яка була на останньому місці роботи — на службі в Збройних силах України.

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