Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації — Finance.ua

Чи можуть ФОПи отримати бронь від мобілізації Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

В Україні від моменту оголошення воєнного стану 24 лютого 2022 року тривають мобілізаційні заходи, під час яких військовозобов'язані призиваються до лав Сил оборони України. Однак існують категорії, які під мобілізацію не підпадають.

Фізична особа-підприємець не може отримати бронь від мобілізації, як і не може забронювати своїх працівників. ФОПи не визначені в переліку тих, хто може бронювати військовозобов'язаних.

У Мінекономіки досі шукають можливості для бронювання IT-спеціалістів, які працюють у компаніях як ФОП та за гіг-контрактами. Відомство готує відповідні зміни до законодавства.

Хто не може бути заброньований

У переліку тих, хто підпадає під бронювання, є винятки.

Відповідно до листа Міністерства оборони України від 11 березня 2022 року № 220/1469 Головнокомандувач Збройних Сил України вирішив щодо заборони бронювання військовозобов'язаних, які мають дефіцитні для Збройних Сил України військово-облікові спеціальності

Оскільки цей перелік містить лише кодові позначення спеціальностей, то ми його не подаємо — він для спеціалістів центрів комплектації та кадровиків. Загалом там сотня спеціальностей.

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