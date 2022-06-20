Чи можна піти у відпустку під час війни та скільки українців планують (інфографіка) — Finance.ua

Чи можна піти у відпустку під час війни та скільки українців планують (інфографіка)

Вчора 17:00 — Особисті фінанси

Під час дії воєнного стану у відпустку йти можна. Але деяким працівникам можуть відмовити. Таке може статися у випадку, коли людина задіяна у роботах на об’єктах критичної інфраструктури. Водночас це правило не стосується відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустки по догляду за дитиною.

У Законі України «Про організацію трудових відносин в умовах військового стану» від 15.03.2022 № 2136-ІХ йдеться, що на час військового стану щорічна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю 24 календарні дні. Якщо умовами трудового договору було передбачено більше днів відпустки, то дію цих положень під час військового стану може бути припинено.

Відпустку без обмеження у часі можуть надавати без збереження зарплати на прохання працівника. Але роботодавець не має права просити людину йти у таку відпустку.

Якщо ж через військові дії підприємство не може функціонувати, то роботодавець повинен оформляти простій. І якщо він змусить працівників йти у відпустку без збереження заробітної плати, це вважатиметься порушенням трудових прав працівників.

Згідно з опитуванням grc.ua у соцмережах, у 2022 році планує відпустку рекордно низьку кількість працівників. Загалом, за словами аналітиків, сфера туризму знову зазнала найбільшого удару і зараз там найменша кількість вакансій та кількість компаній, які надають свої послуги.

«Як показало опитування порталу, гарячі події в країні впливають і на можливість планувати відпочинок, і на бажання відпочивати. Відпустку цього літа планує рекордно низька кількість українських працівників — лише 11% опитаних. З них лише 1% мають намір виїхати на відпочинок за кордон», — йдеться у повідомленні.

Бажаючі поїхати за кордон обирають переважно Туреччину та Єгипет. Але більшість тих, хто хоче на відпочинок, віддають перевагу внутрішньому туризму. Зазвичай люди хочуть поїхати в українські гори або інші регіони країни.

А от решта взагалі не планують або не можуть відпочивати. Опитування показало такі результати:

47% опитаних вважають, що під час війни відпочинок та радості взагалі не доречні;

23% респондентів зазначили, що втратили роботу через війну, а тому ні можливості, ні бажання відпочивати немає;

6% працівників перебувають у вимушеній неоплачуваній відпустці;

9% опитаних шукають притулку від війни за кордоном, їм також зараз не до відпочинку.

До речі, якщо ви все ж таки хочете вирушити у відпустку, скористайтесь безкоштовним програмним бронюванням та купівлею квитків INFOBUS, який працює безпосередньо з перевізниками, вокзалами та туристами.

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