Чи будуть нові блокади на україно-польському кордоні: відповідь посла — Finance.ua

Чи будуть нові блокади на україно-польському кордоні: відповідь посла Сьогодні 21:33 — Казна та Політика

Чи будуть нові блокади на україно-польському кордоні: відповідь посла

Ситуація на польсько-українському кордоні наразі стабільна. Однак є загроза у майбутньому через політичні чинники.

Про це сказав посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю РБК-Україна,

«Зараз немає ні блокад, ні обмежень. Тобто раніше були запроваджені обмеження на частину української продукції, але загалом по транзиту проблем немає», — зазначив дипломат.

Проблеми з перевізниками ще лишаються

Водночас, за словами Боднаря, повністю питання щодо перевізників поки не вирішено. Польська сторона досі застосовує певні обмеження.

«Польською стороною запроваджено певні обмеження, накладаються штрафи, є спроби обмежити транспортний безвіз», — уточнив він. При цьому посол визнав, що питання є і до української сторони.

Вирішити значну частину проблем вдалося завдяки активному діалогу між профільними міністерствами України та Польщі. Посол відзначив роль колишнього міністра аграрної політики України Віталія Коваля, який регулярно спілкувався зі своїм польським колегою.

«Практично кожного місяця проводили онлайн-наради чи особисті зустрічі. До діалогу залучали представників всіх секторів аграрного бізнесу», — розповів Боднар.

Блокади без підтримки суспільства

За словами дипломата, від початку його каденції у листопаді 2024 року були лише дві короткі спроби блокування.

«В ті вихідні якраз була спроба блокування, вона тривала два дні. Була також спроба напередодні виборчої кампанії — теж тривала два дні, завдяки рішенню суду її зняли», — сказав він.

Посол наголосив, що ці дії не мали суспільної підтримки, а самі польські виробники зазнали збитків.

«Навіть до нашого посольства приходили ті, хто колись блокував кордон, і вони самі казали, що від цієї блокади постраждали і польські виробники», — зазначив Боднар.

Сім мільярдів євро ризику

Боднар звернув увагу на те, що блокування завдають удару обом сторонам. «Сім мільярдів євро польського експорту йде до України — здебільшого це готова харчова продукція, паливо тощо. Це не конструктивна історія, яка нічого нікому не дає», — підкреслив він.

Дипломат також нагадав, що польські аграрії отримують великі дотації з боку ЄС, чого не мають українські фермери.

Чи буде нова ескалація?

На думку Боднаря, у перспективі загрози повторення ескалації існують, особливо з наближенням нової виборчої кампанії в Польщі.

«Загрози завжди є, оскільки за два з гаком роки в Польщі буде нова виборча кампанія. І політики можуть спробувати це використати», — пояснив він.

Утім, посол запевнив, що обидві сторони працюють над тим, щоб не допустити загострення.

«Співпраця і діалог — це найкращий шлях до розвитку та збереження добросусідських партнерських відносин», — сказав посол.

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