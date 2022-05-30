«Чорноморнафтогазу» передали арештовані активи — Finance.ua

«Чорноморнафтогазу» передали арештовані активи

Вчора 19:14 — Фондовий ринок

Розпорядженням Кабміну від 28 травня 2022 р. № 429-р «Деякі питання управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у виняткових випадках» «Чорноморнафтогазу» передали арештовані активи.

У розпорядженні сказано, що «з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, згідно зі статтею 211 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів» (АРМА), погодитись з пропозицією АРМА та Міністерства енергетики з передачі в управління акціонерному товариству Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

АРМА має забезпечити передачу активів відповідно до актів прийому-передачі на період «до усунення ризику збою та/або переривання функціонування активів, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій і до завершення здійснення процесуальних заходів».

Докладніші подробиці про перелік активів у розпорядженні не повідомляються.

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