Чорнобильський заповідник отримав 230 тисяч гектарів землі — Finance.ua

Чорнобильський заповідник отримав 230 тисяч гектарів землі Вчора 06:54

Кабінет Міністрів передав 226 964,7 га землі у постійне користування Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 10 вересня, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Заповідник було створено ще у 2016 році, але до цього часу його землі не були належним чином оформлені. Наразі ці питання будуть впорядковані, а перед установою відкриються ще більші можливості для розвитку своєї природоохоронної та наукової діяльності», — йдеться у повідомленні.

226 964,7 га зони відчуження та зони безумовного відселення — це найбільший резерват дикої природи у Європі.

«Територію Чорнобильського заповідника можна порівняти з площею трьох Києвів, або Дністровського району у Чернівецькій області, чи скажімо, Яворівського району на Львівщині або Бучанського на Київщині. На території заповідника може поміститися 4 Карпатські біосферні заповідники або 5 Національних парків Синевир чи 6 Асканій — Нових», — додають у міністерстві.

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