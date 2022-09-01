Чому зерно в Україні коштує дешевше, ніж на світових ринках, а фермери втрачають мільйони євро — Finance.ua

Чому зерно в Україні коштує дешевше, ніж на світових ринках, а фермери втрачають мільйони євро Вчора 19:32 — Аграрний ринок

Чому зерно в Україні коштує дешевше, ніж на світових ринках, а фермери втрачають мільйони євро

Через величезні затори на кордоні транспортні компанії втрачають до 90 євро на 1 тонні українського зерна. Через це покупці та трейдери купляють агропродукцію у фермерів з України значно дешевше ніж вона коштує на світових ринках.

«Високі витрати на логістику є найважливішою причиною низьких цін на сільськогосподарську продукцію в Україні, які наразі становлять лише 130 євро/т пшениці порівняно з 330−340 євро/т у Німеччині», — повідомляється у звіті Der Agrarhandel (Німеччина, Федеральна асоціація сільськогосподарської торгівлі та Асоціація трейдерів зерна Гамбурзької фондової біржі eV), пише НВ

Через обмежені можливості для експорту української агропродукції через морські порти, багато фермерів почали транспортувати свою продукцію до Західної Європи вантажівками. Але цей маршрут має певні обмеження. Окремі фермери заявляють, що місцями затори сягають 38 кілометрів.

Автори звіту дізналися, що автомобілі із зерновими вантажами в середньому проводять на кордоні приблизно 5−6 днів при виїзді з України, ще 2 дні витрачається на в’їзд до нашої країни.

«За день вантажівка може проїхати близько 600 км. Якщо припустити, що відстань транспортування становить 1200 км, чистий час у дорозі в зворотному напрямку становитиме 4 — максимум 5 днів, включно з завантаженням та розвантаженням. Це означає, що вантажівка може виконувати до 6 рейсів по 25 т на місяць, тобто приблизно 150 тонн», — зазначається у звіті.

Але через затримки на кордоні час поїздки в обидва кінці збільшується з 5 до 12 днів. Тому одна вантажівка за місяць робить не більше 2,5 рейсів туди й назад. Це означає, що транспортна потужність вантажівки обмежена 70 тонн на місяць. Це означає зростання транспортно-логістичних витрат.

Вантажівка в Німеччині, включаючи зарплату водія, амортизацію та дизель, зараз коштує від 650 до 700 євро на день. В Україні ця сума трохи нижча, але не менше 500 євро.

«Хоча під час очікування на кордоні споживається мало дизельного палива, водієві та за амортизацію все одно потрібно платити, тому реалістична оцінка становить приблизно 300 євро на вантажівку за день очікування», — підрахували автори звіту.

7 днів очікування вартує приблизно 2100 євро. При вантажопідйомності 25 т це відповідає сумі приблизно 84 євро на 1 тонні вантажу. За іншими оцінками ця сума складає 80−90 євро на 1 тонні.

Простої на кордоні призводять до збільшення транспортних витрати з близько 125 євро за тону до 200−220 євро. Через це покупці та трейдери платять нижчу ціну за українську агропродукцію. Це впливає як на обсяги експорту так і на спроможність українських фермерів провести наступну посівну кампанію.

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