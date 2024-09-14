Чому Норвегія припиняє свою туристичну кампанію — Finance.ua

Чому Норвегія припиняє свою туристичну кампанію Сьогодні 03:18 — Світ

Чому Норвегія припиняє свою туристичну кампанію

Поки у багатьох європейських країнах продовжують спалахувати масштабні антитуристичні протести, у Норвегії мандрівників максимально запрошували приїхати та дослідити унікальну культуру та природу країни.

Про це пише Mirror.

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Проте станом на вересень 2024 року Норвегія закриває туристичну кампанію. Все тому, що приїхало надто багато туристів. Навантаження на місцеву природу виявилося надмірним.

«Ми, звичайно, хочемо, щоб відвідувачі насолоджувалися нашою природою, але ми вважаємо за краще, щоб це відбувалося за допомогою добре організованих стійких пропозицій, які надаються компетентними досвідченими компаніями у сфері туризму», — мовиться у повідомленні.

Країна більше не заохочує піший туризм самостійно. У раді з туризму наголосили: треба бережливо ставитися до природи, аби десятиліттями насолоджуватися її красою.

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Окрім того, у Норвегії злякалися, що такий самостійний туризм може призвести до нещасних випадків з мандрівниками.

У Норвегії наголосили: це не означає, що вони більше не раді бачити туристів. Просто правила змінюються.

Телеканал 24 За матеріалами:

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