Chery витратить мільярди євро на запуск брендів у Європі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Chery витратить мільярди євро на запуск брендів у Європі

Фондовий ринок
45
Chery Auto готовий витратити мільярди євро на те, щоб європейські клієнти прийняли його бренди.
Про це повідомляє Reuters.
Забудьте про турботи на дорогах. Оберіть автоцивілку та каско за допомогою зручного сервісу від Finance.ua.🚙
Chery хоче, щоб його бренди Omoda і Jaecoo визнали в Європі протягом трьох років.
Chery запускає Omoda та Jaecoo в Європі цього року, фокусуючись спочатку на автомобілях з бензиновими двигунами.
Старт продажів відбудеться в Іспанії, Італії, Польщі та Великобританії. Через кілька місяців бренди зʼявляться і в інших країнах, а також додадуться гібридні та повністю електричні моделі.
Повідомляється, що генеральний директор Omoda та Jaecoo в Італії Кевін Ченг сказав, що південнокорейській компанії Kia знадобилося майже 20 років, щоб стати брендом, якому довіряють в Європі.
Omoda і Jaecoo не надали агентству сукупних даних про свої продажі в Європі, але заявили, що їхні глобальні продажі склали майже 150 000 автомобілів у період з січня до серпня 2024 року.
ЄС пропонує додаткове мито в розмірі 20,7% на автомобілі Chery китайського виробництва. Компанія вважає, що виробництво автомобілів в Європі допоможе їм уникнути тарифів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.