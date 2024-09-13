Chery витратить мільярди євро на запуск брендів у Європі — Finance.ua

Chery витратить мільярди євро на запуск брендів у Європі
Chery Auto готовий витратити мільярди євро на те, щоб європейські клієнти прийняли його бренди.
Про це повідомляє Reuters.
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Chery хоче, щоб його бренди Omoda і Jaecoo визнали в Європі протягом трьох років.
Chery запускає Omoda та Jaecoo в Європі цього року, фокусуючись спочатку на автомобілях з бензиновими двигунами.
Старт продажів відбудеться в Іспанії, Італії, Польщі та Великобританії. Через кілька місяців бренди зʼявляться і в інших країнах, а також додадуться гібридні та повністю електричні моделі.
Повідомляється, що генеральний директор Omoda та Jaecoo в Італії Кевін Ченг сказав, що південнокорейській компанії Kia знадобилося майже 20 років, щоб стати брендом, якому довіряють в Європі.
Omoda і Jaecoo не надали агентству сукупних даних про свої продажі в Європі, але заявили, що їхні глобальні продажі склали майже 150 000 автомобілів у період з січня до серпня 2024 року.
ЄС пропонує додаткове мито в розмірі 20,7% на автомобілі Chery китайського виробництва. Компанія вважає, що виробництво автомобілів в Європі допоможе їм уникнути тарифів.
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