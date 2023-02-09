Червоний Хрест знову роздає українцям у Польщі ваучери на 500 злотих — Finance.ua
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Червоний Хрест знову роздає українцям у Польщі ваучери на 500 злотих

Особисті фінанси
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Червоний Хрест знову роздає українцям у Польщі ваучери на 500 злотих
Червоний Хрест знову роздає українцям у Польщі ваучери на 500 злотих
Червоний Хрест запустив чергову благодійну програму допомоги біженцям з України, які перебувають в Польщі. Українці зможуть отримати спеціальні сертифікати на придбання товарів першої необхідності.
Йдеться про ваучери Sodexo, які можна використати під час покупок у понад 60 тисяч магазинах, роздрібних та сервісних точках по усій Польщі. Програмою передбачено 9 000 таких сертифікатів.

Основні вимоги до претендентів на допомогу від Червоного Хреста

Розраховувати на отримання грошового ваучера на суму 500 злотих можуть українці, які приїхали до Польщі після 1 жовтня 2022 року, або ж громадяни України, які прибули до сусідньої країни після 24 лютого 2022 року та підпадають під такі категорії:
  • особи, які мають свідоцтво про непрацездатність;
  • жінки старше 60 років або чоловіки старше 65 років;
  • вагітні жінки (в наявності повинна бути довідка від лікаря, яке це підтверджує);
  • особи, які виховують дитину віком до 12 місяців;
  • особи, які самі доглядають не менше як за трьома дітьми.
При цьому важливо, аби претенденти попередньо не отримували фінансову допомогу від ООН та інших неурядових організацій, а також допомоги від Польського Червоного Хреста.

На що можна витратити ваучер на 500 злотих

Грошова допомога передбачена для придбання речей, яких біженці найбільше потребують. Це можуть бути:
  • харчі;
  • засоби гігієни;
  • деякі побутові речі.
Щоб отримати сертифікат, потрібно особисто звернутися до найближчого відділення Червоного Хреста.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Телеканал 24
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