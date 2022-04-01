Через п’ять років росії не буде кому продавати свій газ — Finance.ua
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Через п’ять років росії не буде кому продавати свій газ

Вчора 19:46Енергетика
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Через п’ять років росії не буде кому продавати свій газ, бо більшість європейських країн прийняли програми відмови від блакитного палива з рф.
Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону.
За його словами, європейцям буде вкрай важко відмовитись від російського газу до 2022 року, бо на ньому багато що зав’язано. Проте Німеччина вже задекларувала програму щодо заміщення у найближчі п’ять років російського газу, і так само будуть робити все більше європейських країн.
«Ми можемо отримати таку ситуацію, що років через п’ять абсолютна більшість європейських країн просто не буде купувати російський газ, і росії нікуди буде продавати свій газ. Вони спробують продавати його в Азію, але ці обсяги будуть обмежені. Доходи росії від енергоресурсів протягом наступних років все більше будуть падати», — сказав він.
Герус також вважає, що платити за російський газ рублями Європа не буде, попри відповідний наказ путіна.
За матеріалами: УНІАН
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