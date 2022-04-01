Через п’ять років росії не буде кому продавати свій газ — Finance.ua

Через п’ять років росії не буде кому продавати свій газ

Вчора 19:46 — Енергетика

Через п’ять років росії не буде кому продавати свій газ, бо більшість європейських країн прийняли програми відмови від блакитного палива з рф.

Про це сказав голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальної політики Андрій Герус в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, європейцям буде вкрай важко відмовитись від російського газу до 2022 року, бо на ньому багато що зав’язано. Проте Німеччина вже задекларувала програму щодо заміщення у найближчі п’ять років російського газу, і так само будуть робити все більше європейських країн.

«Ми можемо отримати таку ситуацію, що років через п’ять абсолютна більшість європейських країн просто не буде купувати російський газ, і росії нікуди буде продавати свій газ. Вони спробують продавати його в Азію, але ці обсяги будуть обмежені. Доходи росії від енергоресурсів протягом наступних років все більше будуть падати», — сказав він.

Герус також вважає, що платити за російський газ рублями Європа не буде, попри відповідний наказ путіна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.