Через газовий шантаж росії в Іспанії вартість встановлення сонячних панелей зросла в 10 разів — Bloomberg — Finance.ua

Через газовий шантаж росії в Іспанії вартість встановлення сонячних панелей зросла в 10 разів — Bloomberg Вчора 05:01 — Енергетика

Через газовий шантаж росії в Іспанії вартість встановлення сонячних панелей зросла в 10 разів — Bloomberg

Перетворивши поставки газу на політичну зброю, росія спровокувала в Європі енергетичну кризу. Внаслідок цього різко зросла вартість встановлення сонячних панелей на дахах будинків. У 2022 році попит на встановлення домашніх сонячних електростанцій зріс більш ніж у 10 разів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра охорони довкілля Іспанії Терезу Ріберу.

За її словами, попит на сонячні панелі з 2018 року зріс на 410%. Агентство зазначає, що енергокриза лише підігріла інтерес до сонячних панелей з боку міської влади та домогосподарств.

Цьому також сприяли пільги з боку влади, яка заохочувала встановлення автономних сонячних електростанцій, зазначає місцева галузева група UNEF. Згідно з її підрахунками, у 2021 році споживання сонячної енергії у 2021 році зросло на 102%.

«Важливо використовувати переваги наших дахів і безхмарних сонячних днів, що може дозволити нам значно скоротити споживання електроенергії», — заявила міністр, зазначаючи, що влада наростить використання гладких поверхонь для встановлення сонячних панелей.

Агентство також зазначає, що подібна тенденція проявляється у загальноєвропейському масштабі: Єврокомісія розраховувала, що нарощуванням приватних сонячних панелей можна буде скоротити загальноєвропейське споживання газу у 2022 році на 2,5 млрд кубометрів, а саму генерацію ЄК оцінювала у 15 терават-годин.

Зараз Європа має труднощі з енергетичним забезпеченням у зв’язку із припиненням російських поставок.

У середу голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить новий план, який, як очікується, має допомогти Європі пережити опалювальний сезон без російського газу. Очікується, що глава ЄК оголосить про запровадження нових податків для енергетичних компаній і представить нові заходи щодо скорочення споживання, зокрема в пікові години.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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