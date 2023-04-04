Через е-аукціони в Україні вже продали понад 350 спецдозволів на користування надрами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Через е-аукціони в Україні вже продали понад 350 спецдозволів на користування надрами

Фондовий ринок
466
За неповних три роки Державна служба геології та надр на електронних торгах продала 352 спеціальних дозволи на користування надрами на 3,8 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Державної служби геології та надр.
«Третій рік поспіль успішно працюють електронні торги з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, е-аукціони показали приклад прозорості, зручності, ефективності. За весь період через аукціони було видано 352 спецдозволи, що забезпечило 3,8 млрд гривень надходжень до держбюджету», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що кожен третій об’єкт номінувався на аукціони суб’єктами господарювання з Інвестиційного атласу — онлайн-крамниці з тізерами підготовлених вакантних ділянок надр, що налічує понад 500 об’єктів.
Також окремі регіональні інвестатласи було представлено для місцевих громад в 11 областях України.
Як повідомлялося, Державна інспекція геології та надр України за 2022 рік на електронних торгах отримала 1,654 млрд грн.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.