Чехія має ідеї щодо конфіскації російських активів для їх передачі Україні – Шмигаль — Finance.ua

Чехія має ідеї щодо конфіскації російських активів для їх передачі Україні – Шмигаль
Під час спільного засідання урядів України та Чехії, що відбулося у понеділок у Києві, український уряд почув від колег ідеї щодо конфіскації російського майна, замороженого у Чехії.
Як повідомляє кореспондент «Європейської правди», про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.
За словами глави українського уряду, Чехія довела готовність проактивно допомагати Україні, у тому числі пропонує ідеї щодо нових санкцій проти РФ, а також щодо компенсації втрат України.
«Ми сьогодні також торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів і вдячні уряду Чехії за те, що Чехія не має страху озвучувати пропозиції по конфіскації таких активів для компенсації тих руйнувань, які росія завдає в Україні», — заявив він.
Денис Шмигаль також заяви нагадав, що уряд Чехії також «підтримав створення міжнародного трибуналу для засудження (за злочин) військової агресії з боку Росії військово-політичного керівництва російської федерації — за злочинні накази, за злочинну війну, яку вони розпочали та продовжують».
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