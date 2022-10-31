Чехія має ідеї щодо конфіскації російських активів для їх передачі Україні – Шмигаль — Finance.ua

Чехія має ідеї щодо конфіскації російських активів для їх передачі Україні – Шмигаль Вчора 22:02 — Казна та Політика

Під час спільного засідання урядів України та Чехії, що відбулося у понеділок у Києві, український уряд почув від колег ідеї щодо конфіскації російського майна, замороженого у Чехії.

Як повідомляє кореспондент «Європейської правди», про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на спільній пресконференції зі своїм чеським колегою Петром Фіалою.

За словами глави українського уряду, Чехія довела готовність проактивно допомагати Україні, у тому числі пропонує ідеї щодо нових санкцій проти РФ, а також щодо компенсації втрат України.

«Ми сьогодні також торкнулися питання конфіскації заморожених російських активів і вдячні уряду Чехії за те, що Чехія не має страху озвучувати пропозиції по конфіскації таких активів для компенсації тих руйнувань, які росія завдає в Україні», — заявив він.

Денис Шмигаль також заяви нагадав, що уряд Чехії також «підтримав створення міжнародного трибуналу для засудження (за злочин) військової агресії з боку Росії військово-політичного керівництва російської федерації — за злочинні накази, за злочинну війну, яку вони розпочали та продовжують».

Європейська правда За матеріалами:

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