ChatGPT запроваджує нову функцію пошуку для зручного доступу до історії чатів — Finance.ua

ChatGPT запроваджує нову функцію пошуку для зручного доступу до історії чатів
Користувачі ChatGPT тепер мають можливість шукати у своїй історії чатів завдяки новій функції, яка запускається сьогодні, 29 жовтня.
Про це повідомляє OpenAI.
З новим значком збільшувального скла, розташованим у вебзастосунку, можна легко знаходити попередні розмови для довідки або продовжувати спілкування з того місця, де зупинилися.
Доступ до цієї функції отримають користувачі Plus та Team протягом дня, в той час як підприємства та освітні установи матимуть можливість користуватися новинкою через тиждень. Користувачі з безкоштовним доступом зможуть спробувати функцією впродовж наступного місяця.
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