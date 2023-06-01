ChatGPT з‘явився в українському App Store — Finance.ua

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ChatGPT з‘явився в українському App Store

Технології&Авто
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ChatGPT з‘явився в українському App Store
ChatGPT з‘явився в українському App Store
Офіційний застосунок для чатбота OpenAI ChatGPT можуть завантажити в App Store користувачі 152 країн і регіонів, зокрема й України.
Запущений торік у листопаді ChatGPT попри велику популярність був доступний виключно через вебверсію, і лише згодом з’явились кілька неофіційних програм, які дозволяли співпрацювати з чатботом через застосунок на смартфоні (зокрема й програми Forefront та Poe).

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Кілька тижнів тому OpenAI почала розгортання власної мобільної програми для ШІ-чатбота в США, а згодом додала ще 40 країн, і врешті-решт розширилась до 152 (повний перелік можна переглянути тут).
Користувачі з України теж можуть завантажити ChatGPT з App Store (принцип роботи чатбота залишається незмінним — користувач вводить своє питання, а ChatGPT надає відповіді).
ChatGPT з‘явився в українському App Store
У програмі дозволені голосові запити, але сам чатбот поки вміє відповідати лише текстом. Застосунок також синхронізує текстові розмови на різних пристроях.

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Передплатники ChatGPT Plus за $19,99 на місяць і на смартфонах отримають доступ до останньої версії великої мовної моделі OpenAI GPT-4, а також швидший час відповіді та попередній перегляд нових функцій.
В OpenAI зазначають, що працюватимуть над розширенням, тому рекомендують час від часу перевіряти оновлення і доступність програми в App Store для решти країн. Також згодом обіцяють створити застосунок для пристроїв Android.
За матеріалами:
ITC.ua
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