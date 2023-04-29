ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців — Finance.ua

ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців Сьогодні 09:43 — Особисті фінанси

ChatGPT може замінити телемаркетологів, вчителів і торговців

Після десятиліть, коли робочі місця синіх комірців забирали машини, просунуті чат-боти тепер дихають в потилицю «білим комірцям». «Генеративні» інструменти штучного інтелекту (AI), такі як ChatGPT, досягли значного прогресу в розробці мови.

Про це пише economist.com

За даними банку Goldman Sachs, це може призвести до звільнення 300 мільйонів робочих місць у всьому світі. Сектори, які зазнають найбільшого впливу:

Нещодавнє дослідження OpenAI з’ясовувало потенціал автоматизації 1 016 професій. Якщо програмне забезпечення, таке як GPT-4 від OpenAI, було здатне скоротити час, необхідний людині для виконання завдання, принаймні вдвічі, без зниження якості його виконання, то завдання вважалося готовим до заміни людського ресурсу ШІ.

Також вони з’ясували, що 80% американців могли б виконувати принаймні 10% своїх робочих завдань за допомогою передових інструментів штучного інтелекту. Ця цифра зростає до 50% завдань для приблизно 19% працівників.

Галузі, які найбільше ризикують зазнати змін:

юридичні послуги, а також деякі сфери фінансової та страхової індустрії;

вчителі, особливо мови, літератури та історії.

Разом з тим не варто вважати, що ШІ чи інші технології здатні замінити людей. Адже під час подібних досліджень можуть бути не враховані деякі неявні навички в професіях, а людські якості, необхідні для деяких професій, такі як емпатія або харизма, можуть бути проігноровані.

Багатьом компаніям також може бракувати ІТ-архітектури або схильності до впровадження інновацій у сфері штучного інтелекту. А ті, хто впроваджує їх, стикаються з практичними та юридичними проблемами.

Наприклад, коли чат-боти не знають, що сказати, вони часто вигадують (хоча і люди теж). Такий «творчий» результат вони генерують, базуючись на суміші даних, отриманих з інтернету, що викликає гострі питання щодо точності, конфіденційності та інтелектуальної власності.

Тож попри всі позитивні дослідження, в реальному світі інструменти ШІ все одно потребуватимуть операторів. Це може навіть призвести до створення нових робочих місць.

Телеканал 24 За матеріалами:

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