Центробанк рф знизив ключову ставку до 17%: кажуть, ризики перестали наростати — Finance.ua
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укр
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Центробанк рф знизив ключову ставку до 17%: кажуть, ризики перестали наростати

Вчора 14:40Кредит&Депозит
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Центробанк рф ухвалив рішення знизити ключову ставку з 11 квітня на 300 б.п. — до 17% річних, у регуляторі заявляють про складні зовнішні умови для російської економіки.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Центробанку рф.
«Зовнішні умови для російської економіки залишаються складними та значно обмежують економічну діяльність. Ризики для фінансової стабільності зберігаються, але на сьогоднішній день перестали наростати, у тому числі завдяки вжитим заходам щодо контролю за рухом капіталу», — йдеться у заяві.
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Як заявляють у банку, рішення відображає «зміну балансу ризиків прискорення зростання споживчих цін, спаду економічної активності та ризиків для фінансової стабільності».
ЦБ припускає можливість продовження зниження ключової ставки на найближчих засіданнях.
Банк росії ухвалив рішення підвищити ключову ставку з 9,5% відразу до 20% річних 28 лютого. Підвищення ключової ставки відбулося на тлі війни рф в Україні та санкцій ЄС, США та інших країн проти агресора.
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За матеріалами: Економічна Правда
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