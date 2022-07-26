Cadillac випустить найдорожчий у своїй історії автомобіль — Finance.ua

Cadillac випустить найдорожчий у своїй історії автомобіль Вчора 07:52 — Технології&Авто

Американська компанія Cadillac представила концептуальний електричний ліфтбек Celestiq, пише u-news.com.ua

Серійна машина має стати найдорожчою моделлю марки у сучасній історії, повідомляє пресслужба бренду. Дизайнери, які працювали над зовнішністю Cadillac Celestiq, надихалися довоєнними моделями Cadillac V-16 та Cadillac Eldorado Brougham 1957 року.

При цьому частина дизайнерських рішень відсилає до сучасного електрокросовера Cadillac Lyriq. Салон оброблений шкірою червоного кольору. У автомобіля чотири роздільні крісла та п’ять дисплеїв, включаючи 55-дюймовий екран на всю ширину передньої панелі.

Технічні характеристики моделі будуть оголошені під час презентації серійної версії Cadillac Celestiq, яка відбудеться наприкінці цього року. Випускати модель будуть обмеженим тиражем.

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