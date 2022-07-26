Cadillac випустить найдорожчий у своїй історії автомобіль — Finance.ua
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Cadillac випустить найдорожчий у своїй історії автомобіль

Технології&Авто
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Американська компанія Cadillac представила концептуальний електричний ліфтбек Celestiq, пише u-news.com.ua.
Серійна машина має стати найдорожчою моделлю марки у сучасній історії, повідомляє пресслужба бренду. Дизайнери, які працювали над зовнішністю Cadillac Celestiq, надихалися довоєнними моделями Cadillac V-16 та Cadillac Eldorado Brougham 1957 року.
При цьому частина дизайнерських рішень відсилає до сучасного електрокросовера Cadillac Lyriq. Салон оброблений шкірою червоного кольору. У автомобіля чотири роздільні крісла та п’ять дисплеїв, включаючи 55-дюймовий екран на всю ширину передньої панелі.
Технічні характеристики моделі будуть оголошені під час презентації серійної версії Cadillac Celestiq, яка відбудеться наприкінці цього року. Випускати модель будуть обмеженим тиражем.
За матеріалами:
Finance.ua
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