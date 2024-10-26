Бюджетний позашляховик Suzuki Jimny отримає електричну версію — Finance.ua

Бюджетний позашляховик Suzuki Jimny отримає електричну версію Сьогодні 04:04 — Технології&Авто

Бюджетний позашляховик Suzuki Jimny отримає електричну версію, Фото: motor1

Бюджетний позашляховик Suzuki Jimny готується до зміни покоління. Новий автомобіль здивує своїми характеристиками завдяки різноманітності модифікацій і буде дуже дешевою машиною.

Про довгоочікуваний автомобіль нагадує Motor1. Своєю чергою, у японській компанії раніше частину планів щодо розширення модельної лінійки Suzuki Jimny вже підтвердили офіційно. Про інше просто натякнули.

Недорогий позашляховик Suzuki Jimny отримає електричну модифікацію. Цей варіант уже показали на першому фото. Тизер затемнений, але бачимо змінену світлотехніку. Очікується, що на ринок машина вийде до 2030 року.

Фото: Suzuki

Запас ходу очікується на рівні 400 км. Хоча жодної конкретики про це поки що немає.

Пікап Suzuki Jimny також давно багатьох цікавить. Виробник не підтвердив таку машину, але відомо, що подібна модифікація давно перебуває у розробці. Для забезпечення практичності очікується місткий вантажний відсік.

Ще один варіант — гібрид Jimny. Такий позашляховик може допомогти в перехідному періоді до повної електрифікації, поки Suzuki Jimny EV не з’явиться у продажу. У будь-якому разі низька ціна повинна залишитися у фокусі розробників.

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