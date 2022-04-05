Бюджет рф у березні недоотримав понад ₽300 мільярдів нафтогазових доходів — Finance.ua
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Бюджет рф у березні недоотримав понад ₽300 мільярдів нафтогазових доходів

Вчора 17:23Світ
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Бюджет рф у березні недоотримав понад ₽300 мільярдів нафтогазових доходівБюджет рф у березні недоотримав понад ₽300 мільярдів нафтогазових доходів
За підсумками березня різниця між очікуваними нафтогазовими доходами і тими, які фактично надійшли до російського бюджету, становить 302 мільярди рублів.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на мінфін рф.
«Корегування зумовлене відхиленням обсягів експорту газу від прогнозного рівня, а також нижчою динамікою надходжень у рамках режиму ПДД (податку на додатковий дохід. — Ред.) та зростанням відшкодування акцизу на нафтову сировину, у тому числі у зв’язку зі зміною структури окремих елементів оподаткування», — йдеться у повідомленні міністерства.
Раніше планувалося, що в березні до федерального бюджету надійде 790 мільярдів рублів.
Після вторгнення росії в Україну США, Євросоюз і країни, які до них долучилися, ввели ряд санкцій, які стосуються, у тому числі, нафтогазового російського експорту. Так, США та деякі інші країни запровадили ембарго на імпорт російських нафти й газу.
У березні влада рф оголосила, що з «недружніми країнами», тобто тими, хто ввів санкції щодо росії, розрахунки за газ проводитимуться з обов’язковою конвертацією валюти контрактів у рублі через Газпромбанк. Новий порядок оплати запроваджено з квітня. Більшість країн заявили, що не платитимуть за газ у рублях, оскільки це не передбачено контрактами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Обозреватель
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