Бюджет планують збільшити ще на 270 млрд грн: куди підуть гроші — Finance.ua

Бюджет планують збільшити ще на 270 млрд грн: куди підуть гроші Вчора 16:12 — Казна та Політика

Бюджет планують збільшити ще на 270 млрд грн: куди підуть гроші

Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив збільшення видатків Державного бюджету на 270,2 млрд грн, більшість з яких — на безпеку та оборону. Покрити додаткові витрати планують за рахунок збільшення внутрішніх запозичень.

Про це повідомив голова бюджетного комітету Юрій Арістов.

«Комітет Верховної Ради з питань бюджету схвалив законопроєкт № 7644, який вже найближчим часом буде винесений до сесійної зали. Документ передбачає збільшення видатків державного бюджету на 270,2 млрд грн. Переважна частина коштів — 269,45 млрд — підуть на забезпечення національної безпеки і оборони», — зазначив Арістов у Facebook.

Найбільше видатки збільшуються, зі слів нардепа, на потреби Міноборони — на 241,2 млрд грн. Окрім цього, додаткові кошти передбачаються, зокрема, для МВС (+22,9 млрд грн), СБУ (+2,5 млрд грн), Головного управління розвідки МО (+2,1 млрд грн) тощо.

При цьому нардеп Ярослав Железняк зауважив, що законопроект передбачає 12,7 млрд «Нафтогазу» на закупівлю газу за кредит (кредит на 10 років під 1,6%) уряду Канади.

«Для покриття додаткових видатків будуть збільшені внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. На таку ж суму збільшиться граничний обсяг державного боргу на кінець року. Тобто законопроект є збалансованим за надходженнями та витратами державного бюджету. І найголовніше: він є дуже важливим, адже забезпечення потреб національної безпеки є безумовним пріоритетом держави. До того ж, використовувати кошти від західних партнерів на оборонні цілі ми не можемо — міжнародні фінансові організації не покривають видатків в воєнній сфері», — зауважив Арістов.

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УНН За матеріалами:

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