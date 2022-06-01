Бюджет отримав ще 3 мільярди від продажу військових облігацій — Finance.ua

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Бюджет отримав ще 3 мільярди від продажу військових облігацій

Вчора 11:42Казна та Політика
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Бюджет отримав ще 3 мільярди від продажу військових облігаційБюджет отримав ще 3 мільярди від продажу військових облігацій
У вівторок на аукціоні з продажу військових облігацій держава залучила до бюджету понад 3 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Інвесторам запропоновано 5 випусків облігацій, з яких один — доларовий випуск з терміном обігу 1 рік під 3,7% річних.
Термін погашення та ставки за гривневими паперами були такими:
  • 2 місяці з дохідностю 9,5%;
  • 3 місяці з дохідностю 9,5%;
  • 6 місяців з дохідностю 10%;
  • 1,5 року з дохідностю 11,5%.
Найбільший попит зосередився на піврічних паперах, яких придбали на суму 1,7 млрд грн. Від продажу доларового випуску Україна отримала близько 462 млн грн в еквіваленті.

Як придбати військові облігації України

За матеріалами: Економічна Правда
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