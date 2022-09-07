Брюссель запропонував податок на надприбуток енергокомпаній — Finance.ua
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Брюссель запропонував податок на надприбуток енергокомпаній

Світ
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Європейська комісія ініціює запровадження податку на надприбуток енергетичних компаній, щоб протистояти стрімкому зростанню цін на електроенергію.
Про це пише Financial Times із посиланням на осіб, знайомих з цим питанням.
Цю ініціативу міністри енергетики ЄС планують обговорити у п’ятницю, 9 вересня.
Новим податком планують обкласти виробників викопного палива та генераторів електроенергії з низьким вмістом вуглецю, які отримують надприбутки завдяки штучно завищеним цінам на електроенергію, пише видання.
Його також хочуть застосовувати до енергетичних компаній, які не використовують газ для виробництва електроенергії, таких як вітрові та атомні електростанції.
Крім того Єврокомісія виступає за стягнення збору з виробників нафти та газу, які отримали рекордні прибутки завдяки високим цінам на енергоносії.
Вивільнені кошти планується спрямувати на компенсацію вразливим споживачам і домогосподарствам.
У планах комісії — скорочення споживання електроенергії в години пік. Для цього пропонується перевести промислові процеси на періоди з низьким споживанням, наприклад у вихідні та вночі.
Брюссель також працюватиме з державами — членами ЄС над забезпеченням достатньої ліквідності виробників електроенергії, зазначає видання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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