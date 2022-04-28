Британський автодилер Inchcape йде з рф — Finance.ua

Дилер не планує повторно виходити на російський ринок, але має кол-опціон, який дозволить йому отримати вигоду зі збільшення вартості бізнесу протягом наступних 7 років, зокрема, за його подальшого продажу.
Після продажу у 2021 році активів з реалізації автомобілів Toyota та Audi у Санкт-Петербурзі дилеру Ключавто за 70 млн фунтів у Inchcape залишався бізнес у москві, пов’язаний з роздрібними продажами BMW, Jaguar Land Rover, Toyota та Volvo.
За даними компанії, за минулий рік він приніс близько 740 млн фунтів виручки та прибуток до оподаткування у розмірі 47 млн фунтів.