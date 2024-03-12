Британські люксові авто потрапляють в росію через пострадянські країни — Sky News Сьогодні 12:15 — Світ

Попри західні санкції росія продовжує ввозити британські автомобілі, включно з розкішними марками, через пострадянські держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News

Після того, як прямий експорт британських автомобілів до росії впав до нуля внаслідок вторгнення рф в Україну в 2022 році, за цим колапсом послідувало відповідне збільшення експорту британських авто до сусідніх з росією країн, особливо до Азербайджану.

Згідно з аналізом офіційних торгових даних Податкової та Митної служби Великої Британії (HMRC), країна експортувала транспортних засобів до Азербайджану на 273 мільйони фунтів стерлінгів минулого року, що на 1860% більше порівняно з п’ятирічним періодом, що передував вторгненню рф в Україну.

Збільшення експорту до Азербайджану не тільки безпрецедентне, але й майже дорівнює показнику річного експорту автомобілів до росії за два роки до введення санкцій, який становив у середньому 330 мільйонів фунтів.

Журналісти Sky News також проаналізували дані міжнародної торгівлі ООН, які показують, що рівно за той самий період, коли Велика Британія зафіксувала безпрецедентне зростання експорту автомобілів до Азербайджану, у свою чергу Азербайджан зафіксував безпрецедентне зростання експорту автомобілів до росії.

Британські автовиробники наполягають, що більше не продають автомобілі напряму в росію через санкції.

Проте в британському уряді стурбовані цією «сірою зоною», через яку товари можуть надходити до росії через пострадянські держави на Кавказі та в Центральній Азії.

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