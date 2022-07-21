Британська група HSBC домовилася про продаж бізнесу в росії місцевому банку — Finance.ua

Британська група HSBC домовилася про продаж бізнесу в росії місцевому банку 21.07.2022, 19:35 — Фондовий ринок

Британська група HSBC домовилася про продаж бізнесу в росії місцевому банку

Британський фінансовий конгломерат HSBC погодився продати свій російський бізнес місцевому Експобанку.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що угоду підписали незадовго до того, як москва заявила, що блокуватиме продаж російського бізнесу іноземних банків у відповідь на обмеження, накладені на її власних кредиторів.

«Після стратегічного перегляду HSBC підписав угоду про продаж 100% своєї частки АТ «Експобанк», — повідомив агентству представник банку.

Завершення угоди означало б офіційний вихід HSBC з росії, але банк заявив, що транзакція все ще підлягає дозволу регулюючих органів у росії, додає Reuters.

Минулого тижня заступник міністра фінансів рф Олексій Моїсеєв заявив, що росія заблокує продаж російського бізнесу іноземних банків, оскільки російські банки за кордоном також не можуть нормально функціонувати. Не зрозуміло, чи може ця політика зірвати плани HSBC.

Діяльність HSBC у росії складалася з корпоративного банківського бізнесу, який пропонував широкий спектр кредитних та інвестиційних банківських послуг для внутрішніх та міжнародних клієнтів.

У ньому працювало близько 200 людей напередодні вторгнення росії в Україну 24 лютого.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.