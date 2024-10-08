Британія ввела санкції проти російських військових за застосування хімзброї в Україні — Finance.ua
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Британія ввела санкції проти російських військових за застосування хімзброї в Україні

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Велика Британія запровадила санкції проти Військ радіологічного, хімічного та біологічного захисту росії та їхнього очільника Ігоря Кирилова. Зокрема, за застосування хімічної зброї в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Британії.
Російські війська зізналися у використанні хлорпікрину, токсичної речовини, вперше застосованої в Першій світовій війні. Це порушення Конвенції про хімічну зброю є серйозним порушенням міжнародного права.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що Лондон не залишиться бездіяльним перед обличчям таких порушень і продовжить використовувати санкції проти режиму російського диктатора володимира путіна.
За його словами, росія продовжує застосовувати нелюдські методи, і Лондон не дасть їй змоги уникнути відповідальності.
Міністр оборони Джон Хілі наголосив, що Велика Британія має намір карати за порушення міжнародного права і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Велика Британія також ввела санкції проти двох російських лабораторій, пов’язаних із розробкою хімічної зброї, і пообіцяла продовжити військову та фінансову підтримку України, включно зі щорічною допомогою в розмірі 3 мільярдів фунтів стерлінгів.

Використання росіянами хімічної зброї

Раніше у Головному управлінні розвідки Міноборони повідомляли про можливе застосування російськими окупантами хімічної зброї на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
За матеріалами:
РБК-Україна
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