Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу — Finance.ua
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Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу

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Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.
Про це, як пише «Європейська правда», повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.
"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу.
Ми перекриваємо путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності" — йдеться у повідомленні.
Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.
росія, на яку раніше припадало більше половини поставок природного газу в країну, не постачає газ до Німеччини з кінця серпня.
Після вторгнення в Україну Німеччина розпочала зусилля зі зберігання газу та диверсифікації його поставок і почала будувати термінали зрідженого природного газу, перший з яких було відкрито два тижні тому.
Інші будуть відкриті протягом наступних місяців.
За матеріалами:
Економічна Правда
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