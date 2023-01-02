Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу — Finance.ua

Британія припинила імпорт російського скрапленого природного газу Сьогодні 12:16

Велика Британія 1 січня припинила весь імпорт російського скрапленого природного газу.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило міністерство закордонних справ Британії на своїй сторінці у Twitter.

"Сьогодні Велика Британія повністю припинила імпорт російського скрапленого природного газу.

Ми перекриваємо путіну шлях до фінансування його незаконної війни і підтримуємо країни по всьому світу у зменшенні їх власної залежності" — йдеться у повідомленні.

Це сталося після того, як канцлер Олаф Шольц відзначив прогрес Німеччини у звільненні від залежності від російського газу.

росія, на яку раніше припадало більше половини поставок природного газу в країну, не постачає газ до Німеччини з кінця серпня.

Після вторгнення в Україну Німеччина розпочала зусилля зі зберігання газу та диверсифікації його поставок і почала будувати термінали зрідженого природного газу, перший з яких було відкрито два тижні тому.

Інші будуть відкриті протягом наступних місяців.

Економічна Правда За матеріалами:

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