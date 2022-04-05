Британія може постачати в Україну паливо, - Галущенко — Finance.ua
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Британія може постачати в Україну паливо, - Галущенко

Вчора 21:12Енергетика
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Великобританія може стати одним з джерелом постачання палива в Україну.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з британським колегою Квазі Квартенгом, передає Міненергетики.
Також сторони обговорили співпрацю обох країн в атомній енергетиці.
«Російська армія намагається знищувати нашу паливну інфраструктуру і Україна зацікавлена у диверсифікації напрямків постачання пального», — зазначив Галущенко.
Глава Міненергетики також висловив підтримку рішення Великобританії щодо подальшого розвитку ядерної енергетики. Так, із з метою зниження енергетичної залежності від Росії Великобританія планує збільшити свої ядерні потужності і побудувати 6-7 нових АЕС до 2050 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: lb.ua
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