Британія може постачати в Україну паливо, - Галущенко — Finance.ua

Великобританія може стати одним з джерелом постачання палива в Україну.
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко за підсумками зустрічі з британським колегою Квазі Квартенгом, передає Міненергетики.
Також сторони обговорили співпрацю обох країн в атомній енергетиці.
«Російська армія намагається знищувати нашу паливну інфраструктуру і Україна зацікавлена у диверсифікації напрямків постачання пального», — зазначив Галущенко.
Глава Міненергетики також висловив підтримку рішення Великобританії щодо подальшого розвитку ядерної енергетики. Так, із з метою зниження енергетичної залежності від Росії Великобританія планує збільшити свої ядерні потужності і побудувати 6-7 нових АЕС до 2050 року.