Британія готується тимчасово націоналізувати "дочку" Газпрому – Bloomberg — Finance.ua
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Британія готується тимчасово націоналізувати "дочку" Газпрому – Bloomberg

Вчора 20:19Енергетика
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Уряд Великої Британії готуєтся тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.
«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка має понад 30 000 бізнес-клієнтів, є головним кандидатом на введення в режим спеціального управління», — каже джерело, знайоме з цим питанням.
Виданню не вдалося взяти коментарі у підрозділу «Газпрому».
«Дочка» російського гіганта постачає газ підприємствам та держорганам, включно з Національною службою охорони здоров’я.
Раніше повідомлялсь, що британські держоргани намагаються розірвати зв’язки з Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка постачає понад 20% промислового та комерційного газу в країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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