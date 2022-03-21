Британія готується тимчасово націоналізувати "дочку" Газпрому – Bloomberg — Finance.ua

Британія готується тимчасово націоналізувати "дочку" Газпрому – Bloomberg

Вчора 20:19 — Енергетика

Уряд Великої Британії готуєтся тимчасово націоналізувати компанію Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd, яка займається роздрібною торгівлею газом у Сполученому Королівстві.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

«Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка має понад 30 000 бізнес-клієнтів, є головним кандидатом на введення в режим спеціального управління», — каже джерело, знайоме з цим питанням.

Виданню не вдалося взяти коментарі у підрозділу «Газпрому».

«Дочка» російського гіганта постачає газ підприємствам та держорганам, включно з Національною службою охорони здоров’я.

Раніше повідомлялсь, що британські держоргани намагаються розірвати зв’язки з Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., яка постачає понад 20% промислового та комерційного газу в країні.

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