Бренд Hyundai презентував 1000-сильний суперкар: його зможуть випробувати усі охочі (відео) — Finance.ua

Бренд Hyundai презентував 1000-сильний суперкар: його зможуть випробувати усі охочі (відео) Сьогодні 00:21 — Технології&Авто

У Барселоні презентували яскравий Genesis X Gran Berlinetta. Концепт-кар від преміум-бренду Hyundai залишиться в одному-єдиному екземплярі, проте незабаром його зможуть протестувати всі охочі. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.

Новий Genesis X Gran Berlinetta — елегантне двомісне спорткупе з довгим капотом і зсунутим назад салоном. Дизайн передньої частини витриманий у фірмовому стилі марки — з тоненькими фарами і «дзьобом» решітки радіатора. Ззаду встановлено невеликий спойлер. У суперкара низький (0,34) коефіцієнт аеродинаміки.

Салон Genesis X Gran Berlinetta оздоблений стьобаною шкірою і карбоном. На всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей, а ще екран віртуальної панелі приладів розмістили прямо на кермі.

Новий Genesis X Gran Berlinetta не випускатимуть, проте його віртуальна копія з січня 2024 року з’явиться в комп’ютерній грі Gran Turismo 7. Її можна буде завантажити та випробувати.

Суперкар Hyundai оснащений надпотужною гібридною установкою. Бензиновий V6 розвиває 882 к. с. при високих 10 000 об/хв. і працює в парі з 204-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 1086 к. с. і 1337 Н∙м.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.