Бренд Hyundai презентував 1000-сильний суперкар: його зможуть випробувати усі охочі (відео) — Finance.ua
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Бренд Hyundai презентував 1000-сильний суперкар: його зможуть випробувати усі охочі (відео)

Технології&Авто
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У Барселоні презентували яскравий Genesis X Gran Berlinetta. Концепт-кар від преміум-бренду Hyundai залишиться в одному-єдиному екземплярі, проте незабаром його зможуть протестувати всі охочі. Про це повідомляється на сайті південнокорейського автовиробника.
Новий Genesis X Gran Berlinetta — елегантне двомісне спорткупе з довгим капотом і зсунутим назад салоном. Дизайн передньої частини витриманий у фірмовому стилі марки — з тоненькими фарами і «дзьобом» решітки радіатора. Ззаду встановлено невеликий спойлер. У суперкара низький (0,34) коефіцієнт аеродинаміки.
Салон Genesis X Gran Berlinetta оздоблений стьобаною шкірою і карбоном. На всю ширину передньої панелі розтягнуто дисплей, а ще екран віртуальної панелі приладів розмістили прямо на кермі.
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Новий Genesis X Gran Berlinetta не випускатимуть, проте його віртуальна копія з січня 2024 року з’явиться в комп’ютерній грі Gran Turismo 7. Її можна буде завантажити та випробувати.
Суперкар Hyundai оснащений надпотужною гібридною установкою. Бензиновий V6 розвиває 882 к. с. при високих 10 000 об/хв. і працює в парі з 204-сильним електромотором. Сумарна віддача становить 1086 к. с. і 1337 Н∙м.
За матеріалами:
Фокус
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