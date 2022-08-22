Bosch шукає покупців на свої російські активи — Finance.ua

Bosch шукає покупців на свої російські активи Вчора 13:30 — Фондовий ринок

Німецький виробник побутової техніки Bosch шукає покупця на свої російські заводи — активами вже цікавилося кілька російських рітейлерів.

Про це пише «Комерсант» із посиланням на джерела на ринку електроніки.

Зазначається, що російська структура німецької Bosch (ТОВ «БСХ Побутові прилади», що виробляє в росії холодильники та пральні машини) шукає покупців на два заводи, що розташовані у селищі Стрільна під Санкт-Петербургом.

Більшість комплектуючих підприємства отримували із ЄС. У діючому стані вони, за словами співрозмовника газети, коштують 65-75 млн євро.

«Зараз, не випускаючи продукцію, заводи коштують у рази менше», — зазначило джерело, додавши, що підприємства «спеціалізовані під технології Bosch».

«Bosch не розуміє, що робити з російськими потужностями, які не приносять прибуток, тому інші учасники ринку розглядають варіант їх купівлі», — підтвердило інше джерело, додавши, що низка компаній, серед яких російські рітейлери, цікавилися підприємствами, але «ціна видалася завищеною».

Економічна Правда За матеріалами:

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