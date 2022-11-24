Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва — Finance.ua

Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва Сьогодні 18:10

Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

«Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва. Борис неодноразово відвідував українську столицю — і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні», — йдеться у повідомленні.

Кличко висловив подяку Джонсону за підтримку. «Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!», — додав мер.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.