Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва — Finance.ua
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Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва

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Експрем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон став Почесним громадянином Києва.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.
«Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва. Борис неодноразово відвідував українську столицю — і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Джонсон робив і, я переконаний, надалі робитиме все можливе, щоб Велика Британія та світові лідери надавали необхідну допомогу Україні», — йдеться у повідомленні.
Кличко висловив подяку Джонсону за підтримку. «Чекаємо в Києві знову, аби вручити цю почесну нагороду!», — додав мер.
За матеріалами:
Finance.ua
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