Борис Джонсон іде у відставку — Finance.ua

Борис Джонсон іде у відставку Вчора 14:50

Борис Джонсон офіційно об’явив, що ухвалив рішення піти у відставку з поста прем’єр міністра Великобританії.

Також він пообіцяв, що британський уряд буде підтримувати Україну і після його відставки «так довго, як це буде потрібно».

Як пише Українська правда, Джонсон сказав, що «тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера і нового прем’єр-міністра». Він зазначив, що залишиться на посаді прем’єр-міністра до того, як буде призначений новий лідер.

«Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами», — заявив Джонсон.

Джонсон виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 осіб станом на ранок четверга.

Перед виступом у четвер Борис Джонсон призначив нових посадовців на місце колег, що пішли у відставку.

Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Довідка Finance.ua:

Великобританія пропонує західним партнерам стратегію підтримки України на тлі заяв про затяжну війну з росією. Цей план складається із чотирьох пунктів.

Британський прем’єр впевнений, що задля перемоги України у війні союзники мають зробити наступне:

Забезпечити Україну озброєнням, боєприпасами та спорядженням. Британія планує навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів.

Фінансова допомога. Західні країни мають допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інститутів фінансовою допомогою, адже український уряд має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітну плату та пенсії, а також фінансувати відбудову зруйнованих будівель.

Забезпечити сухопутні маршрути для українського експорту. Це важливо для збереження надходжень в українську економіку.

Розблокувати українські морські порти. Захід повинен негайно допомогти вивезти 25 мільйонів тонн пшениці й кукурудзи, які потребують найменш розвинуті країни світу для подолання продовольчої кризи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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