Борис Джонсон іде у відставку — Finance.ua
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Борис Джонсон іде у відставку

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Борис Джонсон офіційно об’явив, що ухвалив рішення піти у відставку з поста прем’єр міністра Великобританії.
Також він пообіцяв, що британський уряд буде підтримувати Україну і після його відставки «так довго, як це буде потрібно».
Як пише Українська правда, Джонсон сказав, що «тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера і нового прем’єр-міністра». Він зазначив, що залишиться на посаді прем’єр-міністра до того, як буде призначений новий лідер.
«Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами», — заявив Джонсон.
Джонсон виступив зі зверненням до нації після хвилі відставок у своєму уряді, коли кількість посадовців, що пішли, перевищила 50 осіб станом на ранок четверга.
Перед виступом у четвер Борис Джонсон призначив нових посадовців на місце колег, що пішли у відставку.
Очікується, що вибори лідера Консервативної партії відбудуться цього літа, і новий глава уряду буде визначений до партійної конференції в жовтні.

Довідка Finance.ua:

  • Великобританія пропонує західним партнерам стратегію підтримки України на тлі заяв про затяжну війну з росією. Цей план складається із чотирьох пунктів.
Британський прем’єр впевнений, що задля перемоги України у війні союзники мають зробити наступне:
  • Забезпечити Україну озброєнням, боєприпасами та спорядженням. Британія планує навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів.
  • Фінансова допомога. Західні країни мають допомогти Україні зберегти стабільність своїх державних інститутів фінансовою допомогою, адже український уряд має утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати заробітну плату та пенсії, а також фінансувати відбудову зруйнованих будівель.
  • Забезпечити сухопутні маршрути для українського експорту. Це важливо для збереження надходжень в українську економіку.
  • Розблокувати українські морські порти. Захід повинен негайно допомогти вивезти 25 мільйонів тонн пшениці й кукурудзи, які потребують найменш розвинуті країни світу для подолання продовольчої кризи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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