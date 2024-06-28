Боротьба за ринок: Amazon планує запустити сервіс доставки дешевих товарів з Китаю — Finance.ua

Боротьба за ринок: Amazon планує запустити сервіс доставки дешевих товарів з Китаю Сьогодні 07:10 — Світ

Боротьба за ринок: Amazon планує запустити сервіс доставки дешевих товарів з Китаю

Щоб протистояти китайським сервісам Temu та Shein, американський Amazon планує створити свій сервіс доставки товарів з Китаю.

Про це повідомляє The Wall Street Jornal.

Amazon планує запустити сервіс, орієнтований на доставку дешевого модного одягу, товарів для дому та інших товарів безпосередньо зі складів у Китаї.

Повідомляється, що такий план виник, оскільки стикається зі більшою конкуренцією з боку недорогих платформ електронної комерції Temu і Shein.

На закритій зустрічі з китайськими торговцями компанія Amazon представила план дебюту нового сервісу на своїй платформі для продажу небрендованого модного одягу та товарів для дому з Китаю.

Amazon заявив, що відправлятиме товари безпосередньо з Китаю споживачам у США протягом 9 — 11 днів. Досі товари, які китайці продавали американським клієнтам Amazon, зазвичай проходили через склади в США.

В повідомленні йдеться, що швидка доставка та легке повернення товарів є основою стратегії Amazon, в той час, як Temu та Shein приваблюють покупців низькими цінами.

Дві нові китайські платформи електронної комерції, швидко розширилися і стали загрожувати Amazon. У четвер Temu був визнаний найбільш завантажуваним безкоштовним додатком Apple Store у США, а Shein посів сьоме місце.

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