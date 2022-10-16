BMW представила нове спортивне купе M2 (Фото) — Finance.ua

BMW представила нове спортивне купе M2 (Фото) Вчора 03:35 — Технології&Авто

Автомобілебудівна компанія BMW представила спортивне купе M2 нового покоління. Як повідомляє прес-служба німецького бренду, виробництво автомобіля налагодять на заводі у Мексиці. На ринку авто з’явиться навесні 2023 року.

Автомобіль отримав безрамкові ґрати радіатора з горизонтальними ламелями, незграбні повітрозабірники, дифузор, спортивну вихлопну систему з чотирма патрубками, а також 19-дюймові колісні диски спереду та 20-дюймові ззаду. За доплату клієнт може замовити вуглепластикову панель даху. У салоні машини встановили цифрову панель приладів, яка об’єднана з дисплеєм мультимедійної системи.

Спортивне купе стало на 104 мм довшим за попередника. Вага машини варіюється від 1730 до 1754 кг, залежно від коробки передач. Дорожній просвіт — 123 мм.

Під капотом встановлено 3,0-літровий бензиновий двигун із шістьма циліндрами. Потужність агрегату становить 460 к.с.. Двигун працює спільно з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. В ролі опції доступна і 6-ступінчаста МКПП. Авто з АКПП розганяється до «сотні» за 4,1 секунди, а з «механікою» — за 4,3 секунди. Максимальна швидкість — 250 км/год.

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