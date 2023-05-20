Bloomberg: 65% інвесторів очікують ослаблення світової економіки — Finance.ua

Bloomberg: 65% інвесторів очікують ослаблення світової економіки Сьогодні 22:13 — Світ

Bloomberg: 65% інвесторів очікують ослаблення світової економіки

Видання BofA провело опитування серед інвесторів, і виявилось, що 65% опитаних очікують ослаблення світової економіки. Майже дві третини інвесторів вважають м’яку «просадку» найбільш вірогідним сценарієм для глобального економічного розвитку й очікують лише невеликого скорочення прибутків.

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що рівень готівки в травні зріс до 5,6%, вклади в акції також піднялися до найвищого рівня в цьому році, а вкладення в облігації зараз є найбільшими з 2009-го.

У «втечі в безпечне місце» вкладення в акції технологічних компаній зазнали найбільшого двомісячного зростання з часів глобальної фінансової кризи, а довгі позиції у великих технологічних компаніях користуються великим попитом.

У травні зростання світових акцій призупинилося, оскільки інвестори занепокоєні повільною інфляцією та впливом на зростання вищих процентних ставок на довший строк.

Триваючі переговори щодо стелі держборгу США також стримують бажання ризикувати, хоча більшість опитаних керуючих фондами очікують його підвищення до так званого «дня Х».

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