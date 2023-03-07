Біткоїн визнали успішнішим за золото — Finance.ua

Біткоїн визнали успішнішим за золото Сьогодні 17:21 — Криптовалюта

Згідно з даними аналітиків сервісу MarketWatch, за сукупною прибутковістю біткоїн перевершив технологічні індекси NASDAQ Composite, S&P 500, Dow Jones, а також золото.

«Станом на вечір 6 березня 2023 року, показник прибутковості для флагманської віртуальної монети становив 32,23%, що значно перевищувало дані основних конкурентів», — повідомили дослідники у своєму Twitter.

Фахівці підкреслили — з початку 2023 року NASDAQ Composite додав 12,41%, S&P 500 — 5,86%, а Dow Jones — 0,12%. Тим часом прибутковість золота з 1 січня склала всього 1,17%. Попри те, що курси BTC та інших топових криптовалют у лютому утримувались на найнижчому рівні від початку року, показники цифрових активів все одно перевершували провідні біржові індекси.

Аналітики зазначають: низька волатильність ринку пов’язана зі зростанням тиску фінансових регуляторів США. Нещодавній крах криптовалютного банку Silvergate Capital викликав побоювання, що американські компанії можуть зіткнутися з труднощами у сфері банківських послуг.

Крім того, нікуди не ділося занепокоєння інвесторів щодо рівня інфляції та процентних ставок — це також регулює попит на цифрові активи. Технічний аналіз графіку курсу BTC демонстрував феномен «хреста смерті». Фігура на графіку може вказувати на ведмежий прогноз у короткостроковій і середньостроковій перспективі.

Фондовий ринок також демонстрував нестабільність. Учасники галузі очікують на виступ голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла у Конгресі щодо грошово-кредитної політики. Криптоінвестори схиляються до думки, що після промови інвесторам і трейдерам стане зрозуміло, як Центральний банк намагатиметься боротися з інфляцією і підвищенням процентних ставок.

noworries За матеріалами:

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